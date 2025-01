Panorama.it - L’Iran Human Rights ha denunciato l’impiccagione di 31 donne nel 2024

Leggi su Panorama.it

Un recente rapporto pubblicato da Iran(IHR), organizzazione con sede a Oslo, denuncia un dato allarmante: almeno 31iraniane sono state giustiziate dallo Stato nel corso dell'ultimo anno, un numero record rispetto agli ultimi 17 anni di monitoraggio delle esecuzioni.La maggior parte di queste, circa il 70%, era accusata di aver ucciso i propri partner maschili, spesso responsabili di abusi continui, stupri o torture psicologiche. La situazione si aggrava nei tribunali islamici iraniani, dove la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo. A ciò si aggiunge l'assenza di riconoscimento legale per reati come la violenza domestica e lo stupro coniugale, lasciando molte vittime senza alcun supporto giuridico fino al tragico epilogo. «L’esecuzione dellein Iran rivela non solo la brutalità della pena di morte, ma anche la profondità della sistemica disuguaglianza di genere nel sistema giudiziario», ha dichiarato a Iran International il direttore dell'IHR Mahmood Amiry-Moghaddam.