Il tuo cane abbaia troppo 71enne accoltella la vicina di casa | è in gravi condizioni

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di 71 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di tentato omicidio, dopo averto ladi63enne, ferita gravemente al collo e all’addome. Secondo quanto trapelato finora l’mento sarebbe giunto al termine di un’accesa lite condominiale, scoppiata per via deldella donna che a detta delva. I fatti si sono svolti il 1° gennaio nella periferia sud di Torino, in corso Maroncelli, ma i dettagli sono stati comunicati solo oggi 8 gennaio dalla Questura torinese.La lite condominiale per ilfinisce nel sangueQuesta la ricostruzione della Procura di Torino: l’uomo avrebbe iniziato a lamentarsi del continuore deldella donna fino a quando, esasperato, sarebbe sceso in strada inveendo endo la donna che in quel momento era in compagnia di un amico.