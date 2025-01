Linkiesta.it - Elisabetta Belloni spiega perché lascia il vertice dei servizi segreti

«Il tritacarne in cui sono finita in questi giorni mi impone di chiarire quanto è successo e soprattutto di sgomberare il campo da illazioni che fanno male non tanto a me quanto al Paese, soprattutto in un momento così delicato». La direttrice del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,al Corriereha presentato le dimissioni e il 15 gennaio lascerà ildei.Le date sono importanti. L’11 dicembre l’Italia ha passato il testimone della presidenza del G7 e nello stesso giorno è terminato anche l’incarico di.La direttrice dice di aver capito già a inizio dicembre che con il nuovo anno «sarei tornata sulla graticola». Quando il ministro al Pnrr Raffaele Fitto è stato nominato vicepresidente della Commissione europea, le indiscrezioni davano infatticome sua possibile sostituta.