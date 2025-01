Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo compie 25 anni, in che anno è iniziato e come è nato il progetto su Rai 1

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Don25, la fiction più longeva della televisione italianaDon25dal suo debutto ufficiale su Rai 1. La fiction italiana per eccellenza, la più longeva della televisione italiana. Nessuno immaginava tale successo in televisione. Ma in cheDonilsu Rai 1 ?In cheDon?Il personaggio di Donè stato creato da Enrico Oldoini e interpretato dall’inizio della serie da Terence Hill, che accettò senza esitazioni un ruolo per lui assolutamente inedito, anche se nel 1983 fu Don Camillo nel film remake da lui diretto e ispirato al personaggio di Giovno Guareschi, in precedenza impersoda Fernandel. Donnacquesimpatico prete che risolve crimini nella cittadina di Gubbio.