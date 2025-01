Terzotemponapoli.com - De Maggio: “Il Napoli su Dorval del Bari, stagione straordinaria”

Valter De, direttore di Kiss Kiss, ha fornito aggiornamenti importanti sul mercato del club partenopeo nel corso di Radio Goal. Tra i temi trattati, il possibile arrivo di un talento del, le sorti di Hasa e un possibile scambio con il Bologna.su: il talento delin arrivoValter Deha rivelato che ilha messo gli occhi su un giovane talento che sta brillando con il. Si tratta di, difensore che sta vivendo unain Serie B. Secondo De, il club partenopeo avrebbe già avviato i contatti per portarlo sotto il Vesuvio., grazie alla sua solidità difensiva e alle prestazioni eccellenti, sta attirando l’attenzione di diversi club, ma sembra che ilsia in vantaggio. Questo sarebbe un colpo importante per rinforzare la retroguardia azzurra, con il giovane giocatore che potrebbe essere una risorsa per il futuro.