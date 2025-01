Oasport.it - Dakar 2025, Yazeed Al Rajhi si aggiudica la quarta tappa tra le auto, Lategan sempre al comando della generale, affonda Al-Attiyah

Leggi su Oasport.it

Al(Overdrive Racing) è il vincitoretra le: il saudita era già stato protagonista nei giorni scorsi, in particolare con il secondo posto nellada 48 ore, ma oggi ha dominato questa frazione marathon (senza assistenza) dall’inizio alla fine, rimanendoale tagliando per primo il traguardo di Al-Lula con il tempo di 4:26:40.In seconda posizione arriva il sudafricano Henk(Toyota) che limita decisamente i danni e arriva a un ritardo di 4’51”: un piazzamento che così gli consente di rimanere in testa alla classificacon un vantaggio di 6’54” proprio nei confronti di Alche oggi gli ha recuperato qualcosa.In terza posizione c’è l’ottimo argentino Juan Cruz Yacopini, arrivato al traguardo con un gap di 10’45” nei confronti di Al