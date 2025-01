Dilei.it - Chi l’ha visto? non va in onda l’8 gennaio: quando torna in diretta

Le puntate di Chi? del 2025 si prendono una pausa. Federica Sciarelli noninfatti inl’8ma il 15, come riporta il sito ufficiale del programma. Per i tanti appassionati della trasmissione c’è quindi da aspettare ancora una settimana, perché il programma possa riprendere il giusto corso dopo le feste natalizie. La redazione sta comunque continuando a lavorare sui casi che vengono presentati e discussi in.Chi? non va inFederica SciarelliLa primadel 2025 era attesa per l’8, come da calendario, ma a sorpresa il programma non va innella serata di mercoledì. L’appuntamento con vecchi e nuovi casi, con la conduzione solida e storica di Federica Sciarelli, è quindi rimandata al 15. C’è chi ipotizza che sia per lasciare spazio alla fiction di Rai1, Leopardi – Il poeta dell’Infinito, ma non ci sono conferme a riguardo.