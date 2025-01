Lapresse.it - Cecilia Sala, ammiratori all’aeroporto di Ciampino: “Volevamo accoglierla anche noi”

Leggi su Lapresse.it

Un piccolo gruppetto diè arrivatodinel primo pomeriggio per salutare l’arrivo della giornalista italiana, liberata dopo quasi tre settimane di detenzione in Iran. “Stamattina ho aperto i social era veramente contenta e sollevata da questa notizia” – afferma una coppia di ragazzi – tanto entusiasmo, ci siamo sentiti per telefono e abbiamo deciso che dovevamo andare adnoi”. La ragazza racconta poi lo stato d’animo con cui ha vissuto le notizie relative alla prigionia di: “Sono stata molto angosciata. Ci vuole del coraggio a fare questo lavoro, ma l’ho seguita con molta ansia. Per cui volevo vedere con i miei occhi la realtà dei fatti”. “Avevo piacere di vedere l’arrivo,perché è una soddisfazione vedere una connazionale tornare qui in Italia“, racconta una delle persone giunte sul posto, che spiega come “sempre per ragioni personali avevo già seguito l’arrivo di altre persone liberate negli anni”, aggiunge un altro ammiratore.