Bper Bene Comune, tutti i progetti bando 'Il futuro a portata di mano' saranno realizzati

(Adnkronos) – Obiettivo raggiunto per i 5selezionati nell’ambito deldi crowdfunding ‘Ildi, lanciato dae relativo aculturali innovativi, creativi e artistici che prevedono il coinvolgimento attivo dei giovani, promuovendo la loro partecipazione e incentivando il loro sviluppo intellettuale e sociale. Tutte le campagne attive su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, sono riuscite, infatti, a raccogliere il 40% dei fondi necessari a sviluppare igrazie alla generosità dei sostenitori, e riceveranno così il cofinanziamento da parte diBanca per il restante 60%. Le progettualitàattivate in modo capillare su tutto il territorio nazionale: “Storie di Viaggi: Itinerari-incroci di vita” dell’Atelier Mobile APS di Torino, è un laboratorio multidisciplinare per favorire la comprensione, l’integrazione e la crescita reciproca, dedicato a bambini e ragazzi suddivisi in tre gruppi per fasce; ‘Rivivere il Parco di Turona – Un’oasi naturale da scoprire e proteggere’ ideato dall’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) Regione Lazio Aps, è invece un’iniziativa volta a diffondere la cultura della tutela ambientale e a creare un luogo sicuro e accogliente per visitatori, turisti e pellegrini, in vista del Giubileo 2025.