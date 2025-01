Quotidiano.net - Beauty routine 2025: dal make up ai capelli, come avere un aspetto sempre fresc o

L’inizio dell’anno rappresenta l’occasione ideale per adottare buone abitudini, anche per quel che riguarda la cura della pelle di viso e corpo e la bellezza dei. Passaggi chiave Non basta applicare una crema idratante perun’epidermide sana ea. È necessario un approccio più completo che tenga conto del tipo di pelle e della stagione in corso. In generale, per ottenere risultati ottimali serve la c ombinazione di tre passaggi essenziali: detergere accuratamente la pelle per rimuovere impurità e residui, tonificare per ristabilire il pH naturale, idratare per rafforzare la barriera cutanea e prevenire la secchezza. Cosmetici e-up I trucchi cremosi e fluidi,fondotinta, BB cream, correttori e blush, andrebbero cambiati ogni anno, ma se si notano alterazioni nella consistenza, nel colore o nell’odore, vanno eliminati prima.