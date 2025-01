Ilgiorno.it - Basta gestione privata. I lumini tornano comunali

del cimiteronelle mani del Comune dopo oltre 50 anni dianche se l’iter del riscatto, il cui procedimento è stato avviato con una delibera prima di Natale, è stato irto di ostacoli tra ricorsi e controricorsi alla giustizia amministrativa e con il rischio (anche se sembra remoto) per le cassedi dover essere “sollecitate“ dalla richiesta di un indennizzo la cui quantificazione verrà stabilita eventualmente in un secondo momento. D’altronde il Comune ha agito in forza del fatto che la giurisprudenza stabilisce che l’illuminazione votiva è un servizio pubblico locale e che dunque l’attualenon è conforme con quanto stabilito dalla normativa. Ma l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, risalente al 2016, ha innescato un braccio di ferro a colpi di carte bollate che prosegue ancora oggi.