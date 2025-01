Lettera43.it - Alitalia, prorogata la cassa integrazione per 2.118 dipendenti: stop ai licenziamenti collettivi

È stato raggiunto l’accordo per la proroga fino al 31 ottobre 2025 dellaper i 2.118di. L’ok definitivo è arrivato dopo un incontro tra il gruppoSAI-CityLiner, in amministrazione straordinaria, il ministero del Lavoro e le sigle sindacali Cgil, Cisl, uil, Ugl e Usb Aanpac. Sono stati i sindacati a far sapere dell’accordo e della revoca della procedura di licenziamento collettivo, che ha tenuto in apprensione oltre 2 mila lavoratori. La procedura era stata sospesa in attesa dell’approvazione della nuova legge finanziaria, al cui interno sono stati previsti 100 milioni di euro per le aziende in crisi o in fase liquidatoria. La Cigs è stataper i prossimi 10 mesi e la prestazione sarà integrata con il Fondo di solidarietà.Lavoratori in protesta in aeroporto nel 2021 (Imagoeconomica).