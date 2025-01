Lanotiziagiornale.it - Addio a Rino Tommasi: il volto del giornalismo sportivo italiano

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Si è spento a 90 anni, figura iconica del. La notizia è stata diffusa dal sito della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) attraverso SuperTennis. La sua carriera, ricca e lunga, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport, dalla carta stampata alla televisione, fino all’organizzazione di eventi di pugilato.Chi era?Nato nel 1933,iniziò la sua carriera nel 1953 presso l’agenzia Sportinformazioni, che all’epoca fungeva anche da ufficio di corrispondenza per il Corriere dello Sport. Da quel momento, la sua ascesa professionale non si fermò: firma storica del tennis per la Gazzetta dello Sport, collaborò anche con testate come Il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli. Negli anni Settanta fondò il settimanale Tennis Club, un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina.