Ilnapolista.it - Addio a Rino Tommasi grandissimo giornalista. Ora avrà un immacolato personalissimo cartellino

Leggi su Ilnapolista.it

.È morto. A dare la notizia è UbiTennis il sito specializzato di tennis fondato da Ubaldo Scanagatta. Si è spento a 90 anni, stroncato dal Parkinson. Noto al grande pubblico per le memorabili telecronache di tennis in coppia con Gianni Clerici e per le sue altrettanto indimenticabili telecronache di pugilato. Era un appassionato e uno studioso di entrambi gli sport. Documentatissimo, era refrattario all’opinionismo dilagante. Era un innovatore, introdusse la seconda voce nelle telecronache. Amava lo stile giornalistico statunitense. Fatti, nomi, cifre, statistiche (che da noi sono arrivate tardi). Amava dire che era stato campione universitario di tennis grazie allo scarso livello culturale del nostro Paese.era legge.