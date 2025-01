Tony Effe piglia tutto | è suo il disco più ascoltato nel 2024 La canzone è Tuta gold di Mahmood

Leggi su Open.online

Come ogni anno, il bilancio finale riguardo il mercatografico italiano lo sancisce il report della Federazione Industria Musicale Italiana, l’unico che mette insieme tutti i canali di vendita e di ascolto esistenti (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Poche novità rispetto al 2023, il trend del rap infatti non accenna a placarsi come, al netto delle percentuali sparate in pompa magna (+300%), la scarsa presenza di donne nelle tre classifiche fornite (album, canzoni e vendita supporto fisico). Infatti nella Top 20 degli album più venduti si passa da 1 presenza a quattro, non quindi questa gran vittoria, considerato che se allarghiamo la visuale alla Top 100 le artiste donne rimangono 12, come nel 2023. 12 dischi di donne su 100 posizioni rimane un ritratto abbastanza fedele della situazione delle donne nella musica italiana di oggi.