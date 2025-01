Bergamonews.it - Stazione, chiuso il sottopasso e aperta la nuova passerella a raso

Bergamo., aperto il collegamento aper via Gavazzeni. L’intervento, che si inserisce nel contesto dell’amplio progetto di riqualificazione dellaferroviaria di Bergamo, voluto e realizzato da Rfi, era atteso da tempo e da oggi, martedì 7 gennaio, è accessibile. Un collegamento importante e necessario non solo per i cittadini, ma anche e soprattutto per i tanti lavoratori e studenti, circa 3mila, che quotidianamente attraversano la città e, in particolare, frequentano il polo scolastico di via Gavazzeni e via Europa.Dopo aver optato per una soluzione temporanea, legata appunto alla chiusura delpedonale avvenuto nell’ottobre del 2024, 16 anni dopo la sua costruzione, ora è tempo della provvisoria alternativa a. La soluzione definitiva, infatti, ancora in corso d’opera, sarà rappresentata da tre collegamenti Nord-Sud: due elementi di scavalco del sedime ferroviario sorgeranno ai lati dell’attuale fabbricato, mentre la terza direttrice è rappresentata da un landbridge progettato per collegare via Fantoni al polo scolastico di via Europa e dal quale ci si collegherà poi a un nuovo parco ad est dello scalo di oltre 25mila metri quadrati e da esso allaciclopedonale che si snoderà fino al quartiere di Boccaleone.