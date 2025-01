Inter-news.it - Sorrentino: «Tanti gli errori di Sommer, così non va bene»

Leggi su Inter-news.it

Stefano, ex portiere, nel post-partita di Inter-Milan su Canale 5, ha commentato la vittoria del Milan e glidi Yannsui gol dei rossoneri.– L’ex portiere del Chievo Verona,Stefano, negli studi di Canale 5 a Mediaset, ha analizzato la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan valido per la finale di Supercoppa Italiana. Queste le sue parole: «Sul primo gol non mi è piaciuto, anche sul terzo. Se lui fosse rimasto in porta, quella palla l’avrebbe presa sicuramente. È uscito e ha lasciato la porta sguarnita. Questo è qualcosa che si insegna anche nelle scuole calcio: sul proprio palo non si devono prendere gol. Sul terzo, invece, se Leao trova l’incrocio dei pali, gli vanno fatti i complimenti. Però quel movimento in area, lasciando la porta vuota, ha permesso ad Abraham di approfittarne e trovarsi davanti la porta vuota».