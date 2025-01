Scuolalink.it - Rientro a Scuola nel milanese: ancora mancano tanti supplenti e il Ministero posticipa le iscrizioni

Al via ildopo le vacanze natalizie. Nelsono stati accolti 421 mila alunni, di cui 342 mila nelle scuole statali e 78 mila nelle paritarie. Tuttavia, il ritorno in aula è segnato dalla carenza di insegnanti, con una ricerca frenetica di, soprattutto nelle scuole primarie e dell’infanzia. Contestualmente, ildell’Istruzione ha annunciato uno slittamento delleonline, originariamente previsto per oggi, al 21 Gennaio.Online: datete per le attività di orientamento Come accaduto lo scorso anno, ildell’Istruzione ha deciso di rinviare l’apertura delleonline, spostandola dal 10 gennaio al 21 gennaio, con chiusura prevista il 10 febbraio. La decisione, motivata dalla necessità di garantire un’attività di orientamento più ampia, consentirà alle famiglie di valutare con maggiore attenzione la scelta dell’istituto scolastico.