Orrore fuori dal supermercato. Assale la moglie a coltellate. I clienti lottano e la salvano

SERIATE (Bergamo)Lui sembrava una furia. Non si fermava più. In una mano teneva ancora il coltello da cucina sporco di sangue, lo stesso con cui pochi attimi prima aveva colpito lacon diversi fendenti al torace e al collo. Lei a terra, provata dalle numerose ferite, ma urlando è riuscita a fornire ai suoi soccorritori una indicazione importante: "È stato lui, mio marito". Caricata sull’ambulanza è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È rimasta sempre vigile mentre veniva soccorsa: le sue condizioni sono gravi, ma la speranza è che possa cavarsela. La violenta aggressione è avvenuta al culmine di un litigio nel parcheggio delLidl di Seriate, hinterland di Bergamo, lungo viale Lombardia. Erano le 9.20. Un tentativo di femminicidio, l’ennesimo, che ha visto protagonista una coppia di nazionalità romena.