Notizie.com - Neonato morto a Bari, indagati il parroco ed il manutentore. La Procura: “Omicidio colposo”

Leggi su Notizie.com

. È questa l’accusa mossa dalladella Repubblica dinell’ambito dell’inchiesta sulla morte deltrovatoil 2 gennaio scorso.Glisono ildella chiesa San Giovanni Battista di, don Antonio Ruccia, e il tecnico che si è occupato nelle scorse settimane della manutenzione della culla termica. La svolta dei pm proprio in queste ore. Fino ad oggi gli inquirenti avevano indagato per abbandono di minori a carico di ignoti.iled il. La: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’ascolto dele del tecnico, avvenuto nei giorni scorsi, avrebbe convinto gli inquirenti a cambiare direzione. La cosiddetta Culla per la vita dove è stato trovato deceduto il piccolo, infatti, si trova nei locali adiacenti alla chiesa di San Giovanni Battista, al quartiere Poggiofranco del capoluogo pugliese.