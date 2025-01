Secoloditalia.it - Molestie sessuali di Capodanno: la Procura apre un’inchiesta, ma le femministe se ne sono accorte?

Ladi Milanoformalmentesulle presunte aggressioni esubite da un gruppo di ragazze e ragazzi belgi la notte dia piazza Duomo. Le indaginipartite dopo il racconto- choc al quotidiano online del proprio Paese, Sudinfo, fatto da una studentessa di Liegi in merito a quanto vissuto mentre tutti festeggiavano l’arrivo del 2025. Il fascicolo verrà aperto in base a notizie di stampa, in attesa di una denuncia della ragazza (che però, afferma, sarà presentata nei prossimi giorni alle autorità del proprio Paese). L’indagine sarà coordinata dallatrice aggiunta Letizia Mannella. Gli accertamentiaffidati alla Polizia di Stato che nelle scorse ore ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dai video già analizzati si è visto un gruppo di ragazzi stranieri insultare durante i festeggiamenti le forze dell’ordine e lo Stato Italiano – e risultano indagati per vilipendio.