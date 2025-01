Lotteria Italia a Torino il quarto premio da 15 milioni di euro

Nuovasocieta.it - Lotteria Italia, a Torino il quarto premio da 1,5 milioni di euro

Leggi su Nuovasocieta.it

Nella notte dalla Befana la fortuna bacia ancheche si aggiudica ildella, pari a 1,5di. Il biglietto vincente numero G173817 è stato venduto nella tabaccheria Marco Perrotta in via Pietrino Belli 39/A. Il primo, da 5didella2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Mentre il secondo ticket da 2,5è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, e il tagliando vincitore del terzoda 2va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. Altri premi sono stati distribuiti nel torinese, come il biglietto di terza categoria da 50mila, venduto a Settimo Torinese, e altri di quarta categoria dal valore di 20mila: a Bussoleno, Rondissone e tre a