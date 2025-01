Metropolitanmagazine.it - Jacob Elordi in trattative per sostituire Paul Mescal in ‘The Dog Stars’ di Ridley Scott

è inper recitare nel thriller post-apocalittico di“The Dog Stars” per la 20th Century, in sostituzione di, che ha avuto problemi di calendario., che recita nel sequel di“Il Gladiatore“, era pronto per recitare nel film su un virus influenzale catastrofico che spazza via quasi tutta l’umanità. Ma è stato costretto a rinunciare a causa delle riprese dell’antologia dei Beatles di Sam Mendes. Basata su un romanzo del 2012 di Peter Heller, la sceneggiatura di “The Dog Stars” è stata scritta da Mark L. Smith e Christopher Wilkinson e dovrebbe essere il prossimo film didopo un film biografico sui Bee Gees per la Paramount. Se il suo accordo si chiudesse,dovrebbe interpretare un pilota di nome Hig che fa amicizia con un pistolero scontroso mentre cercano di sopravvivere a una banda di spazzini vaganti chiamati Reapers.