Inter-news.it - Inzaghi: «Sul 2-1 c’era fallo, ma fatta riaprire noi una partita chiusa»

Conferenza perdopo la finale della Supercoppa Italiana. A margine del derby Inter-Milan, il tecnico ha parlato anche in sala stampa da Riyad.CONFERENZA STAMPAPOSTINTER-MILANCos’è successo?È successo che abbiamo riaperto lanoi. Il gol del 2-1 è probabilmente viziato da unsu Asllani, ma possono anche non fischiarlo ed era palla nostra. Eravamo in completa gestione, lì abbiamo riaperto unache sembrava. Anche se il Milan ha fatto dei cambi offensivi mi sembrava che la squadra fosse in controllo, abbiamo dato energie a loro e poi abbiamo visto quello che è successo. Abbiamo avuto delle imprecisioni, però la squadra in questi otto giorni ha messo tutto quello che aveva. Per vincere dei trofei bisogna fare qualcosina in più, parlo degli ultimi venti minuti, però ho dei difensori che accumulano la fatica e de Vrij e Bastoni non al 100%.