Lanazione.it - I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 in Toscana. Seconda, terza e quarta categoria: ecco dove

Firenze, 7 gennaio– Estratti nella notte di oggi 7 gennaio i premi di. Se il biglietto vincente da 5 milioni di euro è stato venduto in provincia di Lodi, anche laè stata baciata dalla dea bendata. Numerosi i tagliandi da 100, 50 e 20mila euro staccati nella nostra regione.l’elenco completo con le località nelle quali sono stati venduti. Premi di(100mila euro) Premi di(50mila euro) Premi di(20mila euro) Premi di(100mila euro) D 052288 Distributore Locale Greve In Chianti (Fi) I 479949 Montepulciano (Si) N 336716 Rapolano Terme (Si) D 381854 Lastra a Signa (Fi) Premi di(50mila euro) A 151684 Distributore Locale Sesto Fiorentino (Fi) R 480926 Monteroni d’Arbia (Si) R 225972 Arezzo F 422767 Firenze A 472983 Fucecchio (Firenze) Premi di(20mila euro) T 064967 Pieve Santo Stefano (Ar) B 023643 Distributore Locale Vecchiano (Pi) B 429461 Firenze E 274925 Campiglia Marittima (Li) L 244752 Campi Bisenzio (Fi) P 203433 Massa C 121414 Piombino (Li) Q 401091 Lucca A 121181 Distributore Locale Sesto Fiorentino (Fi) Q 004168 Distributore Locale San Giovanni Valdarno (Ar) P 185330 Civitella Valdichiana (Ar) L 278239 Lucignano (Ar) M 067730 Arezzo G 071881 Distributore Locale Prato E 293493 Serravalle Pistoiese (Pt) I 468851 San Miniato (Pi)