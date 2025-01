Dubai due turiste italiane prendono in giro al ristorante una donna che indossa il burqa | interviene la polizia degli Emirati Arabi

Leggi su Dayitalianews.com

Un video è diventato virale su X, dove si vedono due donnein undicon un marcato accento napoletano cheinunacheun, il velo integrale che copre tutto il viso, o forse un niqab che lascia scoperti solo gli occhi.Lo sfottò allacheilIl filmato risale alla notte di Capodanno e una delle dueinquadra la, che si alza il velo per mangiare, dicendo in dialetto napoletano: “Quella davvero alza il velo per mangiare!”. Le duepoi ridono e sghignazzano a crepapelle, evidentemente senza conoscere le usanze locali e i rischi delle loro azioni. Aè vietato riprendere unasenza il suo consenso, reato che può essere punito con multe salate o addirittura con il carcere.Molte persone hanno ripubblicato il post indignate, chiedendo l’intervento immediato dellalocale per il mancato rispetto della fede religiosa e della privacy delle persone.