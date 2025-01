Denis Villeneuve denuncia gli Oscar per aver squalificato la colonna sonora di Dune 2 di Hans Zimmer

Leggi su Cinefilos.it

gliperladi2 diha criticato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences perladi: Parte Due dinon è stata presa in considerazione per la categoria Migliororiginale aglidel 2025. Secondo le regole dell’Academy, ladi un sequel deve essere composta per almeno l’80% da composizioni originali per potersi qualificare. Poiché il lavoro diper la Seconda Parte incorpora elementi sostanziali di: Parte Uno, purtroppo non ha soddisfatto questo criterio.aveva già vinto l’per la miglioreoriginale nel 2022 per: Parte Uno.Secondo Slash Film,ha affrontato la decisione dell’Academy durante una recente proiezione di: Parte Due.