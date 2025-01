Lanazione.it - Coppa Toscana: Endiasfalti ko. Prato si aggiudica le Final Four

Leggi su Lanazione.it

Come cogliere il buono dalla sconfitta. Inizia con una battuta d’arresto il 2025 dell’Agliana, che cede (68-72, parziali 14-20, 34-39, 54-53) aiDragons nella semie di. Nonostante la mancatae del torneo, il nuovo anno parrebbe aver portato nuove energie ad Agliana, che rispetto alle ultime prestazioni di campionato ha nettamente alzato il livello del proprio gioco. Per la cronaca, i Dragons si sonoti la competizione sconfiggendo Pino Firenze. Con un Bacci caldissimo da oltre l’arco, un Rossi dominante sotto canestro, un ispirato Giannini alla sua prima ufficiale in maglia neroverde e una solidità di squadra generale, gli aglianesi hanno messo in seria difficoltà i pratesi. Tanto che la partita si è decisa soltanto durante gli ultimi possessi, nei quali i Dragons hanno avuto più lucidità nella gestione, trovando soluzioni semplici ma efficaci.