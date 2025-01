Civitavecchia, proclamati i vincitori del concorso on line “Il Mio Presepe”

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2024 – Con la proclamazione deidell’iniziativa ondenominata “Il Mio” si conclude la programmazione natalizia organizzata dalla Pro Loco cittadina. Numerosi i partecipanti, alcuni da fuori regione, che oltre all’invio di foto e video, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per l’idea di mantenere viva la tradizione natalizia.In totale sono state considerate valide 21 immagini che hanno dato vita ad una vera e propria gara di like e di complimenti agli autori dei presepi in un vero spirito natalizio.A risultati acquisiti il maggior numero di consensi è stato per ildi Vincenza Colamarino seguito daldi Luana Ferri e da quello di Fabrizio Gaudenzi. Ai trei complimenti del Consiglio Direttivo della Pro Loco.