Movieplayer.it - C'è ancora domani agli Oscar? Paola Cortellesi scherza: "Ha le stesse probabilità di un gatto in tangenziale"

Leggi su Movieplayer.it

La regista e protagonista del film ha chiarito la questione che ha tenuto banco nelle ultime ore. C'èin lizza per gli? Candidato, eleggibile o semplicemente in corsa? Nelle ultime ore è circolata sul web una notizia che riguarda il film di, in diversi casi riportata in maniera errata o confusa. L'opera prima di, vincitrice di sei David di Donatello su diciannove candidature, è il decimo film con il maggior incasso in Italia e il quinto fra quelli prodotti in Italia. C'èsarà? Intorno alla notizia che riguarda C'èsi è fatta maggiore chiarezza. Il lungometraggio diè stato considerato eleggibilein .