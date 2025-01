Ilrestodelcarlino.it - Biancoverdi in estasi ‘Nana’ e Braconi super

Castelfidardo bum bum e non solo per i due gol rifilati alla Vigor Senigallia prendendosi il derby. I fidardensi sfoderano un grande primo tempo dove mettono subito sotto pressione la Vigor andando in doppio vantaggio con un gol di testa in tuffo di Nanapere e poi con un guizzo di. "Siamo partiti veramente forte e si è visto subito, sia atleticamente sia tecnicamente - fa sapere Lorenzo, classe 2002, l’autore del secondo gol del Castelfidardo -. La partita l’abbiamo presa in mano noi. Abbiamo avuto quattro-cinque occasioni da gol e ne abbiamo sfruttate soltanto due". Con Nanapere-, duo d’attacco, gemelli del gol. Dodici centri in due in questo campionato di D. "Il gol di Nana (Nanapere, ndr) è stato molto bello, con un bel colpo di testa dopo un bel cross di Cotugno dalla destra che ha fatto l’assist anche per il mio gol lanciandomi in profondità.