Basket, Luca Banchi accetta l’offerta dell’Efes Istanbul e torna ad allenare in Eurolega

Poco più di un mese dopo aver lasciato la Virtus Bologna,si rimette in gioco efirmando un contratto fino al termine della stagione 2024-2025 con opzione per la prossima. Il tecnico toscanodunque in panchina, alla guida di una squadra che occupa la nona posizione incon un record di 10-9 ed è dunque pienamente in corsa per un posto nei playoff.“Abbiamo firmato un contratto 1+1 con, che ha ottenuto tanti successi in tutta la sua carriera ed è anche l’allenatore della Nazionale lettone. Tomislav Mijatovi?, che fa parte della nostra famiglia da 15 anni, continuerà a lavorare nel nostro club come vice allenatore“, si legge nel comunicato emesso quest’oggi dall’Efes. Kariyeri boyunca pek çok ba?ar?ya imza atan ve Letonya Milli Tak?m?’n?n da ba?antrenörü olanile 1+1 sezonluk sözle?me imzalad?k!15 y?ld?r ailemizin bir parças? olan Tomislav Mijatovi? ise Yard?mc? Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almay? sürdürecek.