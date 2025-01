Golssip.it - Aubameyang: “La rapina subita a Barcellona ha traumatizzato me e i miei figli”

Leggi su Golssip.it

Pierre-Emerickin Arabia Saudita gioca nell'Al-Qadisiya FC Al Khubar, squadra terza in classifica. Nelle ultime ore il giocatore ha parlato con il sito The Athletic e si è soffermato sullaai tempi in cui giocava nel, nel 2022.«Mioo maggiore era venuto da me correndo dicendo che c'erano due ragazzi in casa e gli ho detto di nascondersi. Loro sono entrati dalla porta esterna, dove mia moglie stava fumando con altre persone di famiglia. Hanno preso le persone che erano con lei e sono entrati in casa mentre mia moglie urlava. Avevano una pistola quindi gli sono andato incontro con una bottiglia. Ma ho visto che erano in quattro o cinque e avevano in mano la sorella di mia moglie. Quindi quello con la pistola mi ha minacciato e mi ha detto di scendere al piano di sotto e gli ho detto di dirmi cosa volessero.