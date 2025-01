Ilfattoquotidiano.it - Acca Larentia, 1300 alla commemorazione. La “condanna” del Pd. La Digos visiona i filmati per le identificazioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come di consueto, numerosi militanti di estrema destra si sono radunati nella serata di martedì 7 gennaio in via, a Roma, per ladedicata ai tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio 1978 davantisede del Movimento sociale italiano. “Si è svolta nel pomeriggio odierno la manifestazione che ha commemorato i 47 anni dell’eccidio di, in cui persero la vita Bigonzetti Franco, Ciavatta Francesco e Recchioni Stefano, appartenenti al Movimento Sociale Italiano, a cui hanno partecipato militanti provenienti da tutta Italia – fa sapere in una nota la Questura di Roma – Nel corso della, organizzata da Casapound, a cui hanno partecipato circapersone, è stato chiamato il “presente” ed è stato effettuato il saluto romano dmaggior parte degli astanti.