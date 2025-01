Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per il gatto Billy che sta sempre in spalla al padrone: “Ama i cartoni di Gatto Silvestre e i film western. Ecco come ci siamo conosciuti”

Unspeciale, che di scendere dalladel suoproprio non vuole saperne. Questo è, felino già piuttosto noto sulle colline di Conegliano, in Veneto, e che non è escluso che possa diventare una star anche sui social. La storia della sua amicizia con ilOnorato Tocchet viene raccontata dal Gazzettino.“Era il settembre 2021, ero andato in pensione da poco – fa sapere l’uomo – decido di fare una passeggiata a Refrontolo con la mia amica Margherita. Quel giorno, da un casolare abbandonato lungo il sentiero, sono usciti due piccoli gatti, che hanno iniziato a seguirci. Non ci abbiamo fatto molto caso, ma dopo un bel pezzo di strada, mentre eravamo fermi a mangiarci un panino,spuntare uno dei due, di nuovo. Era carino ma sporco e denutrito”. L’amica avrebbe voluto portarlo con sé ma in casa ad aspettarla aveva già altri due mici, per cui ha proposto a Onorato di prenderlo lui.