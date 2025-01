Ilgiorno.it - Sequestrate due cisterne. Indagini in corso

GAMBOLÒ (Pavia)Sono stateentrambe le: quella interrata, che conteneva il Gpl, e quella sul camion, nella quale si stava travasando il gas. Gli accertamenti sono ancora indopo l’emergenza per la copiosa fuga di gas alla frazione Remondò. L’allarme era scattato poco dopo le 18 di sabato e solo verso mezzanotte la situazione di pericolo si è finalmente conclusa, senza gravi conseguenze. Due vigili del fuoco hanno accusato lievi malori, accompagnati in ospedale a Vigevano e poi dimessi. Ma i disagi non sono stati pochi per 200 residenti, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a scopo precauzionale. Una sessantina gli evacuati, accolti nell’oratorio messo a disposizione dalla parrocchia su richiesta del Comune. "Ci siamo immediatamente attivati con la Protezione civile, chiedendo supporto al parroco don Roberto, che ci ha aperto la chiesa, e all’Anspi, al quale va il nostro ringraziamento per il reperimento di generi di conforto", racconta il sindaco Antonio Costantino.