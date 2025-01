Lanazione.it - Scoppia il ’caso’ Palestina. Mozione presentata da Nobili ma Ballerini esce dall’aula

Laper il riconoscimento dello Stato diè passata con 8 voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. L’approvazione, in consiglio comunale a Fivizzano, è stata sottolineata dagli applausi del pubblico in sala per l’ex assessore alla cultura e ora consigliera di maggioranza, Francesca, che l’avevanell’ultima seduta dell’anno, con la bandiera della pace appesa e. con l’uscitadi Riccardo, ex sindaco di Casola e ora assessore al bilancio nella giunta di Gianluigi Giannetti, che ha così evitato di esprimere il suo voto su un tema politico che divide destra e sinistra. Una “pratica” che ha lasciato un segno che Sinistra Italiana ha rimarcato: ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione ma anche perplessità per i "segnali politici".