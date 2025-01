Inter-news.it - Sabatini: «Chi deve fare di più è il Milan, non l’Inter»

Nel pre-partita della gara tra Inter e, Sandroha commentato negli studi di Canale 5 la finale di Supercoppa Italiana. DIVERSI – Sandro, negli studi di Mediaset, nel pre-partita della finale di Supercoppa Italiana ha parlato del derby dio tra Inter e. Queste le sue parole: «Dalpotrebbe arrivare una sorpresa, contro l'Atalanta ha giocato davvero bene. Chidi più è il, nonostante la vittoria contro la Juventus. Dal punto di vista del gioco,cambiare qualcosa, e molto dipenderà dalle prestazioni dei giocatori più importanti. Se Reijnders gioca meglio rispetto alla partita contro la Juventus, potrebbe offrire quella qualità che alserve, anche per sopperire all'assenza di un attaccante di ruolo che la squadra non ha».