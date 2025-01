Roma auto contro bici | morto ciclista 50enne su via Tiburtina

Leggi su Dayitalianews.com

Tragico incidente alungo via. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, si è verificato uno stra un’e unacletta nei pressi di piazza delle Crociate. Una Ford Fiesta, guidata da una donna di 32 anni, e unasu cui viaggiava un uomo di circa 30 anni, sono rimaste coinvolte. L’uomo è deceduto a seguito dell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del gruppo II Sapienza della Polizia Locale diCapitale per effettuare i rilievi necessari. La conducente dell’si è fermata immediatamente per prestare soccorso ed è stata sottoposta ai test di routine. La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e identificare la vittima, che non aveva con sé documenti. L'articolosu viaproviene da Dayitalianews.