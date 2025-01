Inter-news.it - Ranocchia: «Inter favorita, ma tanti fattori in gioco. Curioso di questo!»

Andreaha espresso le sue sensazioni in vista di-Milan, finale di Supercoppa Italiana. L’ex calciatore nerazzurro ha indicato i nerazzurri come favoriti, pur sottolineando l’incertezza che caratterizza l’incontro.IL RAGIONAMENTO – Andreaha rilasciato un’vista a TuttoSport sulla prossima sfida trae Milan valida per la finale di Supercoppa Italiana. L’ex difensore italiano ha così presentato l’incontro, ponendo l’accento sulle sue curiosità riguardo la figura di Sergio Conceiçao: «Credo che l’cercherà di fare l’, negli ultimi anni difficilmente ho visto una squadra in difficoltà. Il Milan, visto il cambio repentino di allenatore, è difficile da pronosticare. Contro la Juventus hanno giocato un brutto primo tempo, migliorando nella ripresa. Laè l’, però è una finale.