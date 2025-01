Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Conte ha zittito tutti i soloni e i sapientoni del calcio. Neres è un top player”

Zazzaroni, Tacchinardi, Nicolini, Repice, De Maggio, Gragnano e Dionigi sono intervenuti a, trasmissione in onda sule frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss”Ilha 16 punti in più rispetto alla passata stagione e se ci pensi sono un segnale impressionante. La squadra, poi, lancia segnali di forza, ad esempio a Firenze si è vista una squadra che ha concesso poco. Un giocatore come Lobotka non ce l’ha nessuno, è il cuore di questo. Poi è normare che Gilmour non gioca, perché ad un Lobotka così non si può rinunciare. Il gol diè impressionante. Ilnon è una grande squadra, ma è una squadra molto ben allenata e sta crescendo.