Lanazione.it - Pienone per la Befana a Cascina

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 6 gennaio 2025 – Come da tradizione anche quest' anno si è rinnovato l’appuntamento con ladei Vigili del Fuoco di Pisa, appuntamento a. Laè arrivata sulla Torre Civica della città ed è poi volata giù fino ad atterrare su corso Matteotti per consegnare le calze ai più piccoli. Ladei Vigili del Fuoco di Pisa ha fatto anche visita ai bambini degenti delle Pediatrie dell'Ospedale Lotti di Pontedera e del Santa Chiara di Pisa in compagnia di Rufus il clown e di "Luce", un border collie unità cinofila dei vigili del fuoco accompagnata dalla sua conduttrice. Durante la visita la vecchina con il casco rosso ha portato calze e atri pensierini ai bambini.