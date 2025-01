Inter-news.it - Paventi: «L’Inter non è riuscita in questo! Ma bene i due attaccanti»

ha commentato la sconfitta delin finale di Supercoppa italiana contro il Milan nel derby. Poi un pensiero anche sugli.PREGI E DIFETTI – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Andreaha commentato la partita tra Inter e Milan. Il giornalista si è focalizzato anche sulla prestazione della coppia offensiva dei nerazzurri con Lautaro Martinez in primo piano: «Taremi e Lautaro Martinez hanno fatto il massimo, Lautaro ha fatto una grande partita. Data una risposta, ha dialogatocon Taremi e nella prospettiva della stagione può essere un'altra alternativa davanti al livello di coppia. Nella gestione della partitanon è maia raffreddare la partita, lì si sono aperte le maglie e gli spazi e Leao ha fatto la differenza».