Ilgiorno.it - Morto Gianni Lazzari, uno dei fondatori di Comelit: lutto a Clusone. “Un vero innovatore”

Bergamo, 6 gennaio 2024 –nella Bergamasca: è, uno deidi, gruppo internazionale specializzato in citofonia e videocitofonia. L’imprenditore aveva 83 anni ed era molto conosciuto ae non solo per la sua professione ma anche e soprattutto per il suo impegno nel mondo dello sport e del sociale, tanto da essere insignito, il 25 giugno del 2021, del premio “Baradello d’Oro”.lascia moglie, tre figli e i nipoti. La salma è stata composta nella sua abitazione. I funerali si svolgeranno giovedì 9 gennaio alle 14.30 con partenza dalla chiesa di San Defendente. Nel 1956 fondò insieme ad altri quattro amici in un piccolo garage della provincia di Bergamo l'azienda, che ha contribuito ad espandere all'estero del gruppo. Nel 1985 aprì un canale commerciale con la Cina, ben prima dell'apertura del Paese.