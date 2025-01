Gqitalia.it - L'alleato per un allenamento versatile? I manubri regolabili

Isono un'opzione da prendere seriamente in considerazione se ti alleni in casa o cerchi di ottimizzare lo spazio nella tua palestra. A differenza deifissi, che richiedono l'acquisto di diversi set per coprire un'ampia gamma di pesi, i modelliti permettono di modificare il carico utilizzando un unico strumento. Questo non solo ti fa risparmiare spazio, ma garantisce una maggiore versatilità durante l'. In pratica, grazie ai, puoi passare rapidamente da esercizi leggeri per la tonificazione a carichi più pesanti per aumentare la forza, tutto con un unico strumento.