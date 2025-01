Game-experience.it - Kingdom Hearts 4, sono trascorsi più di 1.000 giorni senza novità

Leggi su Game-experience.it

Square Enix ha annunciato4 il 10 aprile 2022, celebrando di conseguenza in grande stile il 20° anniversario della serie. Ma da quel giornoben 1.000nuove informazioni significative, un’asche ha lasciato i fan in attesa ed ha acceso numerose discussioni sulla strategia di sviluppo del gioco.In confronto,3 aveva impiegato “solo” 735tra l’annuncio all’E3 2013 e la sua reintroduzione all’E3 2015, rendendo questa attesa ancora più sorprendente. Ebbene sì, dopo l’annuncio ufficiale il director Tetsuya Nomura ha fornito solo qualche dettaglio generico, anticipando che4 rappresenterà un reset narrativo per rendere la serie più accessibile ai nuovi giocatori, pur mantenendo il coinvolgimento dei veterani. Ha inoltre lasciato intendere che il gioco potrebbe essere un passo verso la conclusione della saga.