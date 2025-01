Inter-news.it - Inter-Milan 1-0 al 45?: fiammata di Lautaro Martinez! Calhanoglu va KO

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la finale della Supercoppa Italiana (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti all’Al-Awwal Stadium di Riad, con la rete fin qui decisiva diPRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco che inizia in maniera non brillantissima per l’, con tanti errori e anche qualche occasione subita, come un ingresso in area di Tijjani Reijnders che prova il diagonale sinistro e manda la sfera a lato di poco. Poi i nerazzurri si svegliano e trovano la prima grande occasione della loro partita al minuto 22, quando Mehdi Taremi serve Federico Dimarco sulla corsa al termine di una buona ripartenza, l’esterno batte a rete di potenza e solo una grande parata di Mike Maignan evita il gol.