Golden Globes, Luca Guadagnino lascia la sala durante la cerimonia. Era stato appena premiato il film “Emilia Peréz” - Il video

Stanno diventando virali le immagini dell’inviato di Deadiline in cui si vede il registare il Beverly Hilton ballroom, dopo la vittoria della pellicola “” (una delle tante) aiAwards.Interesting timing:leaves the Beverly Hilton ballroom after rivalPerez is named #best picture musical or comedy over’s Challengers (: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi— Deadline (@DEADLINE) January 6, 2025ha firmato la regia di due tra inominati: “Challengers” con Zendaya e “Queer” con Daniel Craig. Cinque candidature, ottime, come miglior commedia, migliore attrice, miglior colonna sonora e miglior canzone per Challengers (con il brano “Compress” co-scritto da lui stesso) e infine una candidatura per miglior attore a Daniel Craig in Queer.