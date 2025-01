Giappone barca si ribalta | 2 vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.09 Due persone e tre dispersi è il bilancio provvisorio di un incidente in mare al largo della Prefettura di Ibaraki, nelorientale. Un peschereccio con 20 persone a bordo, si è rovesciato e poi affondato e 15 persone, tra cui 5 indonesiani, sono state salvate. L'imzione si èta al largo di un porto di Kashima, a nordest di Tokyo.Due persone sono morte nell'incidente.Il peschereccio era diretto in mare per la pesca delle sardine.Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente.