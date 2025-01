Calciomercato.it - Douglas Luiz, addio dopo sei mesi: la decisione della Juventus

Le ultime notizie relative al mercato bianconero e la possibile cessione del centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa estateAcquistato per oltre cinquanta milioni di euro, l’avventura dialla, non è mai decollata, tanto da poter volgere al termine già durante il calciomercato di gennaio.sei: la(LaPresse) – Calciomercato.itL’affare, con l’Aston Villa, che ha coinvolto Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, che hanno fatto scalo a Birmingham, prima di essere ceduti in prestito, rispettivamente al Bologna e al Valencia, può, dunque, essere già etichettato come un grande flop. Tra infortuni e scelte tecniche, il giocatore classe 1998 di Rio de Janeiro, non è andato oltre le tredici presenze, nove in Serie A, tre in Champions League e una in Supercoppa Italiana, per un misero bottino di 354 minuti.